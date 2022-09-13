廣州雙層觀光巴士設酒樓　市民邊遊覽邊嘆茶

【有線財經】廣州一輛原本可以載超過60 人的雙層觀光巴士，經過重新設計後，成為一間流動茶樓，全程大概是50至60分鐘。市民可以一邊觀賞風景，一邊品嘗三層點心盒裏面的15款茶點。這間全廣州市首間提供餐飲的巴士公司，疫情前原本有16架巴士，惟近年來搭乘觀光巴士的游客數量下降至疫情前的三成，因此計劃本月底後，會暫停部分線路。

有旅遊平台數據顯示，今年中秋露營訂單量比上月增長超過4倍，其中80後親子人群與90後的年輕人佔逾9成，受疫情影響，本地遊和短線旅程都是不少內地人的旅遊首選。在部分低風險地區，本地酒店訂單量按月升逾一半，其中一些星級酒店的比例，更比去年年中增長超過2成。因應旅遊需求旺盛，今年中秋假期整體預訂，包括酒店住宿和景區門票等，相比端午節假期也增長了超過一倍，至於廣州的短途旅遊訂單亦按月多了2倍以上。