橫琴粵澳深度合作區　首推中小微企融資扶持政策

【有線財經】橫琴粵澳深度合作區近日公布了首個聚焦中小微企業的融資發展扶持政策，提供多項風險補償和貼息等措施，將於9月26日起正式實施。所有從今年1月1日開始，符合政策規定的貸款、保險、融資擔保等業務都適用。

另外除了扶持中小微企業外，當局亦會為在上海、深圳、北京或香港交易所主板，首次公開發行股票並上市的合作區企業，提供最高5000萬的一次性資金。

而合作區掛牌上市的澳門企業或綠色企業，最高也可獲1.2億元。當局表示期望措施有助提升合作區的綜合實力，促進經濟發展。

自2021年起，內地新增了超過33萬間藝術類以及體育類的培訓機構，按年增長9成以上，市場規模持續增長。不過有部分課程出現過度營銷，或濫收費用的情況。有專家建議有關部門應該加強監管。