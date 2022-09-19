打工仔另類副業　廣州興起車尾箱夜市

【有線財經】廣州每逢夜晚，都會有不少年輕人駕著車聚集成群參與車尾箱夜市，販售各種食品或飲品。他們大多身兼正職，想趁下班或週末時間開拓一門副業。

不過這一類的市集過去都惹來過不少的批評，例如賣的東西種類重覆，亦試過因為噪音和衛生問題被投訴。因此主辦方現在都會要求進駐的攤主提供營業牌照、食品安全以及檔主的身體健康證明，又會每晚都派人巡場，協調現場秩序和清理垃圾。

去年因應船運價格上升，令雲南咖啡豆出口大減。不過今年船運價格回落，咖啡豆出口量按年有大幅增長。加上今年巴西等南美洲國家今年也遭遇旱情，令當地的咖啡種植業受到嚴重衝擊，促使不少國際訂單轉向內地市場。根據內地海關數據，雲南上半年咖啡豆出口量，達到1.8萬噸，按年增長2.3倍，其中普洱市的咖啡豆，年產量更佔了全國的一半以上。