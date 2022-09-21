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2022年09月21日
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內地多市推「帶押過戶」 催谷二手樓市場
【有線財經】近日海南省發布新的穩經濟措施，實行二手樓「帶押過戶」，即賣家無需還清按揭便可完成過戶交易及發放貸款。
除了程序減少了，二手樓買賣交易成本亦隨之降低，內地有業內人士表示，新政會刺激賣家把高價二手樓拋出市場，例如一間估值較高的二手樓，業主還有幾百萬貸款未償還，解押的資金會較大，惟新政策便能提高業主賣樓意願。
海南並不是首個實施帶押過戶的城市，早前深圳、南京、昆明等多個城市已宣布試行。以南京為例，早前當地不動產登記機構跟建設銀行、南京銀行等50多間銀行合作，完成了158間二手樓帶押過戶的登記，涉及金額逾5億人民幣。另外，據報廣州亦正積極推動這種買賣模式。
根據中國婚慶行業報告，內地今年市場規模預計會達到近4萬億元人民幣。有數據顯示，內地去年逾4成的準新人，平均花費5至10萬元人民幣籌辦婚禮，逾兩成人籌辦婚禮的金額更達10萬至20萬元。
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