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2022年09月22日
財金焦點
財經資訊
滙豐上調港元最優惠利率0.125厘 指加息周期已開始
【有線財經】滙豐銀行決定將港元最優惠利率上調0.125厘，認為本港加息周期已經開始，有必要時會再調整利率。
事隔四年，本港再上調最優惠利率。滙豐銀行決定周五開始將港元最優惠利率由5厘升至5.125厘，加息0.125厘，同時將港元儲蓄存款利率調高至0.125厘。
滙豐表示市場已普遍預期將會上調最優惠利率，今次是標誌著本港加息周期開始，而加幅已經考慮多項因素包括宏觀經濟環境、港元拆息趨勢，以及對本港經濟和社會的影響。
滙豐指出美國通脹仍然居高不下，市場預期美國今輪加息周期仍未完結，會繼續審視外圍經濟情況及香港經濟前景，有必要時將再次調整港元利率。
今次加息亦意味著大部分的按揭利率都會上調。地產建設商會執委會主席梁志堅：「買家及賣家也已預料，放盤出來賣的就小心點，特別是買家更需小心，暫時對物業(價錢)影響不大，現在去到年底也是差不多，上落也是1至3%，明年就要看政府，特首在10月公布對樓市的政策如何。」
市場普遍採用的H按設有與最優惠利率掛勾的封頂位，以滙豐銀行的H按為例，封頂位是P減2.25厘，即是最新的按息封頂位升至2.875厘。
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