滙豐上調港元最優惠利率0.125厘　指加息周期已開始

【有線財經】滙豐銀行決定將港元最優惠利率上調0.125厘，認為本港加息周期已經開始，有必要時會再調整利率。

事隔四年，本港再上調最優惠利率。滙豐銀行決定周五開始將港元最優惠利率由5厘升至5.125厘，加息0.125厘，同時將港元儲蓄存款利率調高至0.125厘。