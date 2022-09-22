內地網絡遊戲「羊了個羊」超難過關　程式單日收入近500萬？

【有線財經】內地近日一款名為「羊了個羊」的網絡遊戲人氣急升，聲稱過關成功率只有0.01%，吸引不少人挑戰。不過由於關卡的設置，惹來不少負評，而最令其飽受爭議的，就是每次要復活或者想使用道具，玩家就被迫要看至少兩分鐘廣告。

遊戲爆紅翌日，網上流傳一張截圖，指遊戲的單日收入高達468.8萬人民幣。隨後遊戲開發商澄清是偽造，遊戲的小說、網絡貸款廣告亦通通退場，不過仍要分享給好友，以換取遊戲復活機會，過關難度更是有增無減。有玩家為了通關，在網購平台花數十元，購買一些外掛輔助程式，有網店已賣出超過2萬套。

江蘇、陝西等地警方近日均表示，提醒市民留意類似通關攻略的木馬程式病毒以及氪金詐騙陷阱。團隊亦作出聲明，提醒玩家提防受騙，惟網民並不買賬。另外，有留言直指遊戲的內容和背景音樂都是抄襲，公司回應內地傳媒表示，遊戲使用的基礎玩法普遍，不認為構成抄襲。不過，公司並未就音樂版權問題，以及遊戲收入等問題作出回應。

廣州有旅行社表示，今年一些短途的旅遊路線比較受歡迎，帶動旅遊產品價格都有上升。據內地旅遊平台發表的預測報告，截至9月15日，郊外旅遊的產品訂單量按年增長36%，而整體旅遊產品價格亦按年上升逾10%。