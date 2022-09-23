在岸及離岸人民幣匯價再創逾兩年低位 分析：中央召開二十大前有機會干預

【有線財經】官方人民幣兌美元中間價連跌6日，在岸及離岸人民幣匯價曾跌穿7.1水平，再創逾兩年低位。但分析預期中央召開二十大會議前將繼續維穩人民幣匯價，有機會進行干預。

不過，在中央下月16日召開二十大會議前，市場認為當局會繼續維穩人民幣匯價，有機會進行干預 澳洲聯邦銀行預計行動包括，人行或仿效日本央行 直接沽出美元，並買入離岸人民幣，未來幾周更可能調整外匯風險準備金率要求以提高沽空離岸人民幣的成本，瑞穗就預期在二十大前，人行會鎖定人民幣兌美元，中間價在7水平，以限制人民幣的下行空間。

美元強勢繼續令人民幣匯價受壓，中國外匯交易中心開出，官方人民幣兌美元中間價連跌6日，周五報6.992，較上個交易日貶值122點子，再創2020年8月來低位，東亞銀行首席投資策略師李振豪：「是會積弱的，因為始終外圍加息。技術位我看7.14至7.17，但7.14至7.17位置，已反映美匯指數上到112水平，如果美元再升到114至117水平，人民幣當然會跌穿7.2。」