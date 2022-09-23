廣東省數據交易所落地南沙　推行政府首席數據官制度

【有線財經】去年7月廣東首次推出《廣東省數據要素市場化配置改革行動方案》，初步計劃要建成統一公共數據運營管理體系。所謂的公共數據，其實是由內地的公共服務機構，例如醫院及銀行，在提供公共服務的過程中合法收集的數據。

而透過政府部門之間的數據共享，可以令市民以及企業在生活或是營運上更方便。廣東近日就宣布，數據交易所將落地廣州南沙。而當局亦會在今年年底前引入政府首席數據官的制度。

深圳近年聚集了不少科技公司，其中生產無人機的企業都愈來愈多。根據行業協會的數字，去年深圳就有1500多間無人機企業，產值達到600億。有業內人士表示，這兩年因應內地智能化的需求上升，行業每年都平均保持約30%的增長，而未來無人機也會與更多行業結合增加應用。