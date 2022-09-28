港交所：就「港股通」納入海外企業與內地商討細節 望盡快推出

他認為早前中國證監會副主席方星海建議擴闊「港股通」的選股範圍，至在港上市的國際企業，正好提供一個機遇。港交所聯席營運總監姚嘉仁：「對香港來說，是一個遊戲規則改變者，對市場來說，豐富了上市公司規模及選擇性，讓投資者有更多選擇，在香港上市對他們(國際企業)品牌是很大的認可及一個推動力。」

他表示，市場對有關建議反應正面，很多市場參與者已積極聯絡合適上市企業，港交所亦正與內地相關部門商討細節，相信框架措施很快可出台，「很多國際、外國公司他們的主要投資者成分中，比較少內地資本，透過在香港上市，『港股通』這個渠道，可引進更多內地資本到市場，成為投資者重要成員之一，我相信對國際公司是非常吸引。」

中證監亦支持「港股通」股票增設人民幣交易櫃台，以便股份以人民幣交易。姚嘉仁認為，建議除了有助降低投資者和企業的匯兌成本，亦可推動人民幣國際化，「香港離岸人民幣存款是全球最大中心，有8000多億人民幣，如何盤活這些人民幣，而吸引到我們的資本市場，讓投資者有更多選擇，人民幣櫃台的設想可以大大推進這件事。」