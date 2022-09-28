歐洲陷能源危機　促內地發熱家用電器銷量上升

【有線財經】歐洲最近陷入能源危機，當地天然氣供應受限、價格暴漲。而面對即將到來的冬季，不少歐洲國家都轉而向內地進口發熱的家用電器，如電熱水器、電毯等產品出口數字急升。

在深圳有電器公司也表示，不需使用天然氣的產品特別受歐洲國家歡迎，預料未來產品銷量仍會繼續上升。有數據顯示，內地今年首7個月冬季相關電器產品，出口額都錄得明顯增長，其中電熱毯更按月增長了150%。

近年內地有不少商店都會專門請家具送裝師，由送貨到安裝一手包辦，希望減低產品成本。這種送貨形式帶動了商店的生意，有快遞公司的數據顯示，消費者在網上下單，選擇繼續再在網上買傢俬的次數增長了14%，交易總額都增長了兩成。