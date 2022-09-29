零跑汽車及萬物雲首日掛牌 均跌穿招股價

【有線財經】兩隻首日掛牌的新股都跌穿招股價，當中零跑汽車一度急挫逾四成，收市跌三成三，每手賬面暫蝕1610元，由萬科分拆的物管公司萬物雲收市跌6%，每手賬面暫蝕335元。

新股表現繼續低迷，首日掛牌的內地電動汽車生產商零跑汽車，一開市股價就「漏電」，報41元，較招股價跌逾14%。

管理層就指，不擔心目前市況影響公司集資及發展，又透露下一步希望打入歐洲市場。零跑汽車總裁吳保軍：「我們已經有第一批車T03出口到以色列，也是基於以色列標準其實跟歐洲的標準比較接近，所以我們出口到以色列是試水，那麼接下來我們想進軍的，就是希望能夠進軍歐洲，具體哪個國家並沒有確定，主要是想歐洲對於車的安全性和品質的要求，應該都是在全世界領先。」

集團過去三年虧損超過48億人民幣，管理層解釋，由於所有汽車零件都由公司自行研發，早期研發速度較慢，5月起交付量、毛利顯著增長，有信心增速持續加快。

至於另一隻新股，由萬科分拆的物管股萬物雲，首日股價同樣潛水，開市報45.6元，較招股價跌逾7%。萬科主席郁亮表示，不在意萬物雲分拆上市時的估值高低，更在意未來的長期表現，時間會證明萬物雲的價值。