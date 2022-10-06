有本地初創公司研發人工智能技術助企業降低生產成本

【有線財經】環球原材料價格上升，成為不少製造商面對的難題。談飛所屬的公司，就希望透過人工智能檢視企業生產流程，以降低生產成本。

思謀科技總經理談飛：「從很多地方我們可以進入一個切入，比方說我們可以幫助她們去做一些質量的控制，包括像前沿的檢測、場景原材料的分類等等，包括像物流環節、包裝環節，我們都能把她們實現一些降本增效的作用。」

公司成立了2年多，目前九成收入來自內地的新能源汽車、消費電子及半導體企業。例如這部機器可以偵測到電池上的刮痕，用來控制生產質量，好似這粒電池上面有四條痕，就代表不合格了。

雖然技術均涉及人工智能，不過公司坦言美國限制高科技晶片出口到內地，對她們影響不大。

思謀科技總經理談飛：「那種晶片很多時做比方說所謂的大量的推理運算，包括在一些特定的行業當中，她有特定的一些AI訓練處理器，但對於我們來講，我們暫時不會涉及到這一塊，至少我們對於這些特定的芯片，沒有強烈或是綁定的需求吧，所以對我們業務不會產生任何影響。」

與不少初創企業一樣，公司暫時未能做到收支平衡，但已成功融資逾3億美元，並以上市為目標。