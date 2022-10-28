虛擬貨幣｜新加坡金管局：無意放寬監管與他區競爭　需避免散戶蒙受損失

【有線新聞】新加坡金管局指無意放寬虛擬貨幣監管與其他地區競爭。

新加坡金管局局長孟文能接受彭博訪問時指，當局目標並非要與其他地區在監管上競爭，最重要是控制風險，避免散戶蒙受損失。對於有主要面對零售客戶的虛擬貨幣公司將會搬至其他地方，孟文能說祝他們好運。

他又指新加坡仍然想成為虛擬貨幣樞紐，承認貨幣在數碼化領域中佔重要一席，但技術必需呈現在正式的金融領域之內。

彭博引述消息指，本港計劃將虛擬貨幣零售交易合化法，亦即容許散戶在持牌平台買賣。