i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年10月28日
財金焦點
財經資訊
虛擬貨幣｜新加坡金管局：無意放寬監管與他區競爭 需避免散戶蒙受損失
【有線新聞】新加坡金管局指無意放寬虛擬貨幣監管與其他地區競爭。
新加坡金管局局長孟文能接受彭博訪問時指，當局目標並非要與其他地區在監管上競爭，最重要是控制風險，避免散戶蒙受損失。對於有主要面對零售客戶的虛擬貨幣公司將會搬至其他地方，孟文能說祝他們好運。
他又指新加坡仍然想成為虛擬貨幣樞紐，承認貨幣在數碼化領域中佔重要一席，但技術必需呈現在正式的金融領域之內。
彭博引述消息指，本港計劃將虛擬貨幣零售交易合化法，亦即容許散戶在持牌平台買賣。
上一條影片
康泰旅行社清盤｜有市民持六萬元禮劵感無奈 業界：0+3沒用、不排除結業陸續有來
下一條影片
葵涌貨車失控致八車相撞 四人受傷送院、其中鐵騎士昏迷
客戶服務
熱門
安心出行「檢測登記碼」3步申請教學 11月起自願免費核酸檢測要掃碼！
一線搜查丨港男買長腳蟹 打開殼揭內藏豆腐花？專家拆解白色流質物「真身」
明年10.21起 非持牌商戶禁售撲熱息痛、亞士匹靈等退燒藥
大阪9個新景點2022 通天閣玻璃滑梯、USJ環球影城任天堂園區 LaLaport巨型商場掃貨必去
執法截聽錯誤目標 數月後始發現 職員離職