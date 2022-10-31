金融峰會｜再有大行高層缺席　彭博：巴克萊總裁臨時取消亞洲行程

【有線新聞】再有外資大行負責人，未能來港出席金融領袖投資峰會。

《彭博》引述巴克萊集團發言人指，集團總裁因工作安排臨時取消亞洲行程，他除了原訂來港出席峰會，亦計劃到新加坡出席其他活動，據報現時兩項活動都取消。

上周花旗行政總裁范潔恩，亦表示因確診新冠肺炎，未來如期出席周二在港舉行的金融峰會。