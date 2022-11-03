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2022年11月03日
財金焦點
財經資訊
陳茂波指外匯儲備達4,300億美元 籲勿對賭聯匯制度
【有線新聞】財政司司長陳茂波表示，本港外匯儲備達4,300億美元，認為外界切勿對賭聯匯制度。
陳茂波：「我們外匯儲備約4,300億美元，相當於本港1.7倍貨幣基礎，假如你要對賭港元，你注定失敗。你可與美國對沖基金經理考證，他們多次看錯了港元的走勢。」
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