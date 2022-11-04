彭博：中央或取消國際航班熔斷機制

【有線新聞】據報中央考慮取消國際客運航班熔斷機制。

《彭博》引述消息人士指，國務院近期要求由民用航空局牽頭，聯合其他部門籌備取消國際航班熔斷機制。報道提到，國務院要求分三個階段復常，在增加國際航班數量後，目前是要求放寬已經設立逾兩年的熔斷機制，下一步則是讓民航業國際航班逐步恢復至疫情前水平。