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2022年11月04日
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彭博：中央或取消國際航班熔斷機制
【有線新聞】據報中央考慮取消國際客運航班熔斷機制。
《彭博》引述消息人士指，國務院近期要求由民用航空局牽頭，聯合其他部門籌備取消國際航班熔斷機制。報道提到，國務院要求分三個階段復常，在增加國際航班數量後，目前是要求放寬已經設立逾兩年的熔斷機制，下一步則是讓民航業國際航班逐步恢復至疫情前水平。
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