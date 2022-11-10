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港鐵錦上路「柏瓏I」揭8主力柱結構力度不足　發展商承認需修正

【有線新聞】再有港鐵物業發展項目工程質素出問題。
由信置、嘉華及中國海外合作發展的錦上路站「柏瓏I」，據報由於施工時沒依從圖則，令轉力層底座的8條主力柱結構力度不足。
發展商回應指一向重視項目質素，早在10月中例行檢查期間發現部分工序與審批圖則有出入，已於相關位置進行修正或設計更新方案，並已獲註冊結構工程師同意，項目工程進度不受影響。港鐵就指已接獲發展商通報，並要求發展商嚴謹處理。
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