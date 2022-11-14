網龍：適當遊戲監管有利行業可持續發展

【有線財經】遊戲業務起家的網龍，以往產量一直不錯，平均每年均推出3至5款遊戲。不過中央收緊遊戲版號審批，構成嚴重打擊，3年來每年都只有1款遊戲獲批。

幸好舊的經典遊戲IP，如「魔域」和「征服」等，仍帶來穩定收入。網龍首席財務官任國熙：「過去一年我們新遊戲的版號沒有刻意拿很多，但因為我們舊的遊戲都不斷為我們帶來一些增長，很粗略估計，可能有一半是新的遊戲去帶動，另一方面、另外一半是由我們一些舊的遊戲，去不斷帶動我們的增長。」