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網龍：適當遊戲監管有利行業可持續發展
【有線財經】遊戲業務起家的網龍，以往產量一直不錯，平均每年均推出3至5款遊戲。不過中央收緊遊戲版號審批，構成嚴重打擊，3年來每年都只有1款遊戲獲批。
幸好舊的經典遊戲IP，如「魔域」和「征服」等，仍帶來穩定收入。網龍首席財務官任國熙：「過去一年我們新遊戲的版號沒有刻意拿很多，但因為我們舊的遊戲都不斷為我們帶來一些增長，很粗略估計，可能有一半是新的遊戲去帶動，另一方面、另外一半是由我們一些舊的遊戲，去不斷帶動我們的增長。」
遊戲業務的另一個致命傷在於未成年人限制。由晚十朝八禁令開始，演變成每日不可多於3小時，長假期更有額外限制。拖累網龍的未成年玩家已跌至整體不足1%，收入佔比更低於0.1%。網龍首席財務官任國熙：「這些監管我們覺得是，對整個行業的持續力而言有很大的幫助，適當的監管是必須的，短期內一定會有影響，我們的影響比較小。」
面對這麼多制肘，公司將重心轉移至教育業務，籌備短期內分拆上市。近期又與本地的科技企業和藝術家合作，將元宇宙帶入校園。網龍高級業務拓展總監梁彭詠詩：「這一幅(壁畫)你可以看到，正顯示香港的自然地貌，你應該認得這是獅子山，同學正跟著藝術家的指示進行(製作)壁畫的過程，待會你就會看到藝術家，將其變成NFT的形態。」
不過這些新業務未到收成期，加上期內市況轉差，股價在3年間累積大跌50%。為了回應投資者訴求，公司去年已推出3年股份回購計劃，亦會持續派息為股東創造價值。