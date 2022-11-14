廣州單日確診破四千宗　海珠部分區域解封

【有線財經】海珠區在全區封控超過一周 ，周日更首次錄得超過3千宗個案，依然佔全市最多。但當局決定周一縮小封控範圍，解封了東面和西面部分區域。地鐵和巴士恢復服務，黨政機關和企業單位亦有序恢復正常。不過有市民嘗試跨區看病時，卻被交警拒絕而未能離開。

近年銀髮市場快速增長，在內地有不少地方也開設了老年大學，專門教一班長者影相、跳舞等，備受學生歡迎。《中國老年文娛產業發展報告》預計，內地老年教育市場2050年的規模將會超千億元。