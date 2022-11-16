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2022年11月16日
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內地放寬防疫限制 持48小時核酸陰性證明可跨省遊
【有線財經】疫情爆發以來，內地實施嚴格的防疫措施，將有確診個案的地方劃分為不同的風險區域。市民出行受到限制，旅遊業界也受到很大影響。
文旅部近日公布，日後跨省旅遊不再與風險區域掛勾，市民只要憑48小時內核酸檢測陰性證明就可以跨省旅行。但出境旅遊則仍未恢復。消息發布後一小時內，內地旅行平台的搜索量明顯上升。
根據統計內地60歲以上的長者有超過2.6億人，其中未能自理的老人家就有4000萬。為了照顧行動不便的老人家，近年內地出現「助浴師」的職業，幫助行動不便的長者洗澡。
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