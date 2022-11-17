積金局稱基金長年錄正回報　籲勿因市況波動高買低賣　料收費有下調空間

【有線新聞】積金局指強積金屬長線投資，強積金成員不應因市況波動，高買低賣，令短期波動變為實際虧損，又指推出積金易平台後，預期強積金收費仍有下調空間。

市況波動，令大部分強積金過去一年都出現不同程度的帳面虧損，但積金局指從較長年期角度各類基金都錄得正回報，其中股票及混合資產基金自制度實施以來，分別累計有1.4倍及1.2倍淨回報，反映強積金從長線投資角度，仍達滾存增值功能。

積金局行政總裁鄭恩賜：「我們鼓勵成員一定要留意自己的強積金，每半年至一年審視一次是否有需要調整，因你自己的情況、自己才清楚，所以自己的情況於有需要時可調整，否則我們建議持之以恆用平均成本法，繼續作長線儲蓄投資。」

積金局又指，隨著積金易平台推出節省行政費用，預期強積金收費仍有下調空間，鄭恩賜：「收費方面隨著積金易平台的推出，可以很簡單的告訴大家是只會向下、不會向上，其實收費方面，事實上還有很多下調的空間，我們估計十年內行政費可以下降五成半。」

另外，積金局優化部分強積金審批標準受託人，將獲准提供包括中國A股基金、單一國家基金及符合一定條件的特殊基金，如以ESG為主題的基金，以滿足不同階段計劃成員的需要，並分散投資風險。