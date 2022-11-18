內地官媒發文肯定遊戲產業價值　當局批出70個遊戲版號　騰訊、網易終上榜

【有線新聞】內地官方媒體發文肯定遊戲產業價值後，兩大遊戲開發商騰訊和網易終於直接獲批遊戲版號。另外，網易管理層透露與暴雪拆夥，因為不能接受對方開出的續約條件。

國家新聞出版署批出新一批共70個遊戲版號，內地兩大網遊企業騰訊及網易終於順利出線，直接取得版號。騰訊在剛公布的季度業績已預告，將有遊戲版號獲批，今次成功上榜的遊戲名為「合金彈頭：覺醒」，由深圳市騰訊計算機系統公司直接營運，屬於熱門射擊類遊戲，以橫向的射擊動作為主，但暫未知騰訊對遊戲的收費模式。

網易的《大話西遊：歸來》亦成功獲批版號，但市場焦點始終落在公司與遊戲發行商暴雪終止續約一事

。集團回應指，不能接受暴雪提出的續約條件，未來會對內地玩家做好善後工作，為客戶服務至最後一刻。網易行政總裁丁磊：「過去這段時間，整個談判過程的難度遠超出預期，對涉及遊戲的可持續運營、中國市場以及玩家核心利益等，關鍵核心條款都是由暴雪提出的要求，對我們來說是不可接受的。」

內地媒體「觀察者網」引述消息指，暴雪提出的天價續約條件，包括利潤比例要較現時合約所訂的50%以上進一步提高，更要求網易按「暗黑破壞神：不朽」模式，研發暴雪其他手遊作全球發行，但網易只可分佔中國區市場的利潤否則將被「處罰」。