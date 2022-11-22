港元拆息持續向上 分析：本港銀行短期會調高最優惠利率

【有線財經】港元拆息持續向上，與樓按相關的1個月拆息，再升至14年高位，分析預期本港銀行短期會調高最優惠利率。而港美息差收窄，港元匯價將繼續偏強，年結資金需求增加，令港元拆息進一步飆升。銀行資金成本持續向上，與樓按相關的1個月拆連升7日，升穿3.8厘，再創2008年10月來新高，其他年期拆息亦全線向上，隔夜息突破3.3厘，6個月拆息升穿5.3厘，大型銀行渣打周二就調高新造按息涵蓋一、二手物業，H按封頂息及P按息都加0.25厘，調整後H按及P按的實際按息，分別升至3.375厘及3.225厘，但仍然低於1個月拆息水平。

光大銀行香港分行金融市場部資金業務總經理顏劍文：「下一個港息跟加的契機或時間點，可能都是12月中，美聯儲議息會議後，再跟加的機會大，可能都是加0.125厘左右，一方面反映美息上升，另一方面其實都反映香港的同業市場，港元利息最近都上升得頗快，跟美息差價分別不大，有一些期限比美息還要高，所以都提供了一些條件再加最優惠利率。」

隨著近期港元拆息上升，港美息差收窄，套息交易無利可圖，減輕港元沽壓，港元匯價曾逼近7.8偏強水平，顏劍文預期年底前港匯會繼續偏強，「港元第四季比今年第二、三季的偏弱水平，可能會做好一點，明年可能第一季或一、二月開始，當年結需求令港息上升的情況消退，可能港匯才會回落一點。」