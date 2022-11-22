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2022年11月22日
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世界盃周日開鑼 中國企業成最大贊助商
【有線財經】卡塔爾世界盃周日開鑼，雖然國家隊無緣出戰，但中國元素依然處處可見。其中中國企業超越美國，首次成為最大「金主」。萬達、海信、蒙牛和VIVO四家企業，為本屆世界盃贊助13.95億美元，超過美國企業的11億美元。
近年虛擬實景技術急速發展，在醫療行業、文化旅遊、教育培訓、體育健康等領域都有應用。根據統計，今年上半年中國VR市場零售額突破8億元，按年增長超過八成。
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