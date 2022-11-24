對沖基金持大量港元沽盤　阿克曼：聯匯制度已失去意義

【有線新聞】對沖基金經理比爾阿克曼認為，港元與美元脫鈎遲早會發生，他已透過認沽期權沽空港元，又認為中國容許香港維持聯匯制度做法令人感到驚訝。

財政司司長陳茂波曾經警告國際投資者，對賭港元必定會失敗，但美國知名對沖基金經理比爾阿克曼就繼續「唱反調」。他在社交平台發文指，聯繫匯率制度已失去意義，港元與美元脫鈎只是時間問題，更指自己已透過認沽期權持有大量沽空港元倉位。他之後又再發文質疑，如果中國是一個強大和獨立的主權國，為何港元要與美元掛鈎，並認為近年中美趨向脫鈎，繼續維持聯匯制度的做法令人感到驚訝而且尷尬。

今次並非阿克曼首次押注聯匯制度有重大轉變，他在2011年認為港元被嚴重低估，預測港府會調整匯價推高港元，所以大手買入認購期權押注港元升值，但最終失敗離場。另一名基金經理巴斯在今年7月時亦曾經做空港元，他預料聯匯制度在一年內將崩潰，屆時港元將會跌三至四成。

根據金管局數據，本港銀行體系結餘已降至965億港元，較年初時跌逾74%。金管局副總裁陳維民日前指，雖然在息差帶動下資金一直流出港元體系，但市場對聯匯制度保持信心，對於維持金融穩定有重要作用。