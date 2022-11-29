據報AAX月中暫停用戶提款後倒閉

【有線新聞】加密貨幣平台FTX破產，引發的雪球效應越滾越大，多個平台宣布破產及終止營運，新加坡淡馬錫基金亦「損手」，總理李顯龍將會就事件面臨國會質詢。

加密貨幣平台FTX「爆煲」餘震未了，多個加密平台都相繼倒閉。繼全球最大貸款平台Genesis發出破產警告後，與FTX關係密切的美國平台BlockFi，以及日本社交媒體Line旗下的Bitfront都宣布終止營運。

而總部位於香港的加密交易所AAX月中就暫停用戶提款，近日更傳出倒閉，估計約200萬名用戶受牽連，副總裁亦在社交平台宣布離任，並指與平台的信任關係亦已破裂。

新加坡主權基金淡馬錫損失亦相當慘重，約2.75億美元的FTX投資全數「清零」。新加坡總理李顯龍與副總理黃循財本周將會到國會面臨質詢，議題涉及FTX破產令新加坡散戶「損手」，以及淡馬錫投資前的盡職審查有否出錯。

李顯龍太太、淡馬錫前行政總裁何晶亦就事件開腔，她在社交平台發文指，投資管理不善的FTX實在令人羞愧。即使貝萊德、軟銀等大型機構同樣投資了FTX，都無法減輕淡馬錫今次的投資過失。她認為FTX破產並非市場波動造成，淡馬錫需要明白，害怕錯失投資機會有可能帶來風險，但對於基金為投資損失全數撇帳感到高興。