「白居二」出籠推高居二市場逆市造好

【有線財經】新界西北有不少居屋屋苑，因為樓齡年輕，可以承造的按揭年期長一些，一般都是白居二「上車」的熱門地。

祥益地產執行董事謝澤銘說：「這幾天市況飆升得頗快，可以說是火箭式上升，部分業主叫價變得強硬，或者重返他們最早開價的價錢，剛過去星期六、日在天水圍，一個放盤有近10組白居二客人去看樓，如果對比私人住宅市況，事實上沒有這麼熱切。」

目前區內居二放盤消耗一成多，餘下320個左右，僧多粥少之下，自然托起成交價。以天盛苑為例，一個中層的三房單位，上周五成交價450萬元，較一個月前同類單位貴13%。

屯門區方面，本月居二市場交投重上雙位數有約12宗，白居二佔了8宗，包括來自龍門居一個中層的兩房單位，在本周一成交335萬元，相比半個月前同類單位造價高14%。

今期白居二有4500個名額，按照以往經驗，不是所有準買家選擇入市，但代理相信短期內對居屋市場起到一定刺激作用。

謝澤銘說：「後面收到確認信那些(準買家)，過一兩個月之後，事實上會較為觀望才行動，我們手頭上都有(這些買家)，因為有一年時間(期限)，我想衝刺的人會在這兩個月，(交投)會較為明顯。」

受惠新一批白居二出籠，以天水圍為例，代理數據顯示，本月居屋第二市場交投暫時有約50宗，較十月份多了一倍多，為去年8月以來最旺的月份，其中90%來自白居二買家。