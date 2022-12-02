平保倡分拆匯控亞洲業務　祈耀年：不信有政治動機　稱近期高層變動是其計劃之一

【有線新聞】滙控行政總裁祈耀年表示，不相信平保提議分拆亞洲業務有政治動機，又指近期高層變動是他的計劃之一，確保內部有三至四名繼任人選。

滙控管理層和大股東中國平安就分拆亞洲業務一直存在分歧，滙控行政總裁祈耀年在倫敦出席銀行業峰會時，表明不相信平保是出於政治動機、受中央指示而提議分拆，與其他大股東和客戶溝通後，都不支持分拆的原因，主要是認為計劃只會破壞集團價值而非創造價值，目前已經放下討論。

他強調滙控在亞洲、香港和內地都被視為一間重要的國際銀行，對香港維持國際金融中心地位有信心，因為香港對內地公司而言，是最好的國際資本市場。

祈耀年又指，希望留任集團行政總裁很多年，近期高層變動是他的計劃之一，確保內部有三至四名可以繼任的人選，包括將接替邵偉信出任財務總監的艾橋智，但他拒絕透露其餘三人是誰。

為回應平保批評滙控業務高成本、低回報，集團近日積極出售業務和削減開支，提出明年大削17億美元額外成本的大計。路透引述消息指包括全球裁減一成半、約200個高級營運經理，橫跨不同業務部門，其中大部分職位屬於營運總監，希望達成明年成本升幅不超過2%的目標。

另外，滙控亦繼續縮減國際業務，繼出售加拿大業務套現過百億美元後，據報最新目標是新西蘭零售銀行業務。