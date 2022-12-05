任志剛：支持本港成立投資管理公司

【有線財經】施政報告建議開設「香港投資管理公司」，並成立300億元基金投資科技企業，外界將之形容為「港版淡馬錫」。行政會議成員任志剛接受本台訪問時指出，外界如何標籤有關舉措都無所謂，最重要是可以善用財政儲備。

行政會議成員任志剛：「如果不是借了(買美債)給美國政府，而是將這些錢投入到香港的未來，用什麼形式都好，一間投資公司也好，一間創科投資公司也好，與外面有共同投資也好，如何安排都沒有問題，但是要投資在香港的未來。」

他表示即使香港面對嚴重財赤，不等於就要停下來什麼也不做，並認為當局可以考慮將手持的股票資產，如港鐵及港交所股票集中管理。

行政會議成員任志剛：「這些資產你也可以放入去某家公司統一管理，你做統一管理的時候，是從一個高層面宏觀角度可以看到如何分布，那方面缺乏﹑那方面可以做少些。」

受防疫措施等因素影響，外界認為香港的競爭力已大不如前，但任志剛認為本港如能融入國家大局，在金融方面始終有優勢。行政會議成員任志剛：「外循環內地投資者集資者要走出去，外地的投資者集資者要碰頭的時候，就要走香港這條渠道，香港就要提供這些平台，好等內地與外地之間的資金融通。」