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江澤民逝世｜內地股市債市明早停市3分鐘悼念　本港股市未知有否特別安排
江澤民逝世｜內地股市債市明早停市3分鐘悼念　本港股市未知有否特別安排
【有線新聞】前國家主席江澤民追悼會期間，內地股市債市及本港金市將停市3分鐘。
江澤民追悼會明天上午舉行，中證監及中國銀行表示，默哀期間證券期貨市場、債市匯市，以及金市都會停止交易3分鐘，以示對江澤民的悼念。
本港方面，金銀業貿易場表示明日上午9時開市後，會暫停交易3分鐘舉行默哀儀式，
至於本港股市會否有特別安排，港交所指稍後提供進一步消息。
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