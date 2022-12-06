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本港金市停市三分鐘　以悼念江澤民
本港金市停市三分鐘　以悼念江澤民
【有線新聞】本港金市停市三分鐘，悼念前國家主席江澤民
金銀業貿易場在早上9時公開喊價市場開市後，隨即暫停交易，在場的理監事和出市代表默哀三分鐘，以示對江澤民的悼念，在默哀儀式後，金市交易恢復正常。
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