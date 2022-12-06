滙豐：美國息口將於明年二月見頂 恒指明年底見22470點

【有線財經】憧憬美國或放慢加息步伐，滙豐環球私人銀行預計，美國息口於明年二月見頂，但未見到聯儲局有條件減息，匯豊環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲指：「明年二月聯儲局加息後就會暫停，美國的政策利率會維持峰值，即4.875厘，但由於預期美國的核心通脹仍然處於高位，所以目前滙豐不預期聯儲局會在明年轉為減息，要等通脹更加明顯回落。」

至於本港股市，滙豐認為近期已累積不少升幅，預計明年將保持反覆向上格局，恒指明年底有望升至22470點，但要留意不利因素未完全消除，滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華指：「中港股票(估值)相對歷史水平，相對利率仍是較低，始終加息對股票仍是不利因素，其他地區經濟增長(速度)較慢，比較今年增速再減慢，可能有些人稱經濟有衰退風險，所以我們認為對股票仍是不利因素。」