渣打信用卡疑被集體盜用　官方：若非持卡人交易毋須承擔責任

【有線新聞】渣打信用卡疑被集體盜用，渣打回應表示，若確定非持卡人交易毋須承擔責任。

網上流傳多名渣打客戶留言指渣打信用卡被遭盜用，部分稱連續被盜刷十多次，金額多為數美元。

渣打香港回應指，如客戶發現未經授權交易，持卡人毋須承擔責任，並可於網上理財或流動程式SC Mobile即時封鎖信用卡，渣打將聯絡客戶跟進及按機制進行調查。渣打香港又指，一直有監察可疑信用卡的系統及機制，近日發現相關交易有上升趨勢，除「毋須出示信用卡」的交易向持卡人發出提示訊息外，已立刻即加強相關監察系統及保障客戶的措施。