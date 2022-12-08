簡約公屋被質疑造價過高　李家超：冷冰冰數字沒計算廁所門口吃飯等艱辛

【有線新聞】外界質疑簡約公屋造價過高，行政長官李家超反駁指，計劃旨在協助劏房戶提前上樓，不應單純用數字去計算價值而忽視劏房戶需要。

行政長官李家超：「很多人以不同數學方式去計算簡約公屋是否物有所值，這些都是可以理解的，這些冷冰冰的數字沒有計算每日在廁所門口食飯、廚房和廁所差不多在同一個地方、每日和木蝨、蟑螂一起住、小朋友未坐過沙發椅、做功課沒有桌子的艱辛。」