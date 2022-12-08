i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
簡約公屋被質疑造價過高 李家超：冷冰冰數字沒計算廁所門口吃飯等艱辛
i-Cable
2022年12月08日
財金焦點
財經資訊
首頁財經
【有線新聞】外界質疑簡約公屋造價過高，行政長官李家超反駁指，計劃旨在協助劏房戶提前上樓，不應單純用數字去計算價值而忽視劏房戶需要。
行政長官李家超：「很多人以不同數學方式去計算簡約公屋是否物有所值，這些都是可以理解的，這些冷冰冰的數字沒有計算每日在廁所門口食飯、廚房和廁所差不多在同一個地方、每日和木蝨、蟑螂一起住、小朋友未坐過沙發椅、做功課沒有桌子的艱辛。」
上一條影片
南韓政府下令鋼鐵和石化業貨車司機復工
下一條影片
一線搜查｜深水埗後巷被搭棚佔領半年 跨部門聯合清拆 有人情緒激動 惡漢出手阻拍攝
客戶服務
熱門
保溫瓶清洗｜齋用水沖超錯 隨時菌從口入 醫生教2大正確清洗方法｜附消委會5貼士
一線搜查丨尖沙咀打邊爐湯底突爆炸 事主引述餐廳稱如報警該餐就收費 律師：或涉勒索
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
一線搜查丨巴裔港人做運輸月入8萬 養一家八口 $4,000租公屋竟不用交雙倍租金？
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學 無轉碼出街食飯隨時罰$10,000