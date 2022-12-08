瑞信料內地政府明年換屆後 會大力推行刺激經濟政策

【有線財經】內地即將召開中央經濟工作會議，瑞信認為政府明年換屆後，會大力推行刺激經濟政策，目前經濟放緩只是周期性下行，中央經濟工作會議召開在即，近日傳出明年經濟增長目標，將訂在約5%。

適逢內地政府明年換屆，有分析預料新上任官員，會大力推行刺激經濟政策。瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席陶冬：「今天中國實際上面臨著巨大的經濟壓力，針對這方面，我相信明年的政策會有比較大的刺激經濟，明年是政府換屆，如果你把過去30年的圖表拿出來看的話，總是會有一個「新官上任三把火」，新官上來之後就會在基建等等，政府可作為的地方開始拉動，接下來一年經濟數字就會反映出來。」近日港股反彈，陶冬就認為不應將股市上落與經濟前景混為一談。瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席陶冬：「我認為港股現在是一個風險溢價的過程中間，除了個別受到美國政府監管的資金之外，總體而言，至今最重要的仍是表現，當港股升約20%、30%的時候，就會有錢進來，但最核心的概念是不要去看股市怎麼走，而是去看未來經濟怎麼走。」他又認為目前內地面對的問題，遠不及美國2008年的金融海嘯，相信經濟下行只是周期的一部份。