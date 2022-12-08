本港新股集資全球排名三甲不入　美國跌出首五位

【有線財經】環球股市波動拖累新股活動。截至上月底，本港新股集資全球排名三甲不入，美國更跌出全球首五位，但有會計師行預計，由於多隻新股集中在本月出台，料最終本港的全球排名，仍有機會打入三甲，大量新股趕在年底前上市。會計師行畢馬威估計，香港新股集資額今年最終有機會重返全球三甲，但截至11月底的數字，香港只能排行全球第四，美國更罕見五甲不入，但滬、深交易所可以位列全球第一及二。畢馬威中國新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀：「美國(集資額)下降的壓力特別大，下降超過90%，唯一覺得有亮點是中國，內地股市尤其是集資，反而繼續可以保持跟去年差不多，沒有很大跌幅，內地A股市場的集資額佔全球差不多一半。」

畢馬威指，香港的集資活動在下半年轉趨活躍，料明年情況繼續好轉，估計明年全年約有90宗新股上市。集資總額將大幅回升至1800億元 ，本港計劃容許沒有盈利的「特專科技企業」上市，畢馬威相信措施會在明年第二季落實。畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌:「現在諮詢期到12月中，預計第一季度條例落實，所以最快明年第二季會有公司透過18C遞交上市申請，時間表上有望在明年下半年完成上市，至於剛才提到的數量，未必有很多，但一個合理估算，大約5至10間有機會完成上市。」