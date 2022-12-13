FTX創辦人弗里德在巴哈馬被捕 料被引渡至美國受審

【有線財經】虛擬貨幣平台FTX創辦人弗里德在巴哈馬被捕，預料會被引渡至美國受審，據報他將會被控洗黑錢、電子及證券詐騙等。

虛擬貨幣平台FTX「爆煲」風波再有新進展，外號「薯條哥」的FTX創辦人弗里德在巴哈馬被捕，預料他會被引渡至美國受審。巴哈馬司法部表示，作出有關拘捕行動，因接獲美國檢察部門的通知。