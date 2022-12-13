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FTX創辦人弗里德在巴哈馬被捕 料被引渡至美國受審
【有線財經】虛擬貨幣平台FTX創辦人弗里德在巴哈馬被捕，預料會被引渡至美國受審，據報他將會被控洗黑錢、電子及證券詐騙等。
虛擬貨幣平台FTX「爆煲」風波再有新進展，外號「薯條哥」的FTX創辦人弗里德在巴哈馬被捕，預料他會被引渡至美國受審。巴哈馬司法部表示，作出有關拘捕行動，因接獲美國檢察部門的通知。
美國紐約曼哈頓檢察辦公室亦證實弗里德被捕消息，但未有透露原因，並表示稍後公布起訴內容。據報弗里德將會以涉嫌電訊詐騙、證券詐騙、洗黑錢等罪被起訴。美國證券交易委員會亦同時宣布，將會起訴弗里德違反多項證券法。
弗里德被捕前原定會以遙距視像形式出席美國國會的聽證會，並就FTX破產一事接受議員質詢。他早前公開接受訪問時表示，因為受到傳媒跟蹤，無法離開巴哈馬，承認FTX出現嚴重的管理失誤，但否認有非法挪用客戶資金。
曾經被喻為「加密貨幣之王」的弗里德，身家一度高達260億美元。據報他在巴哈馬花費逾2.5億美元購買35個物業，包括渡假屋、小島項目，以及停止興建的FTX總部。巴哈馬政府認為，美國破產程序在當地不適用，並要求全面接管所有物業，但遭到弗里德一方反對。