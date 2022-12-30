富豪榜｜馬斯克身家縮水三成　首富寶座被搶走　中國首富身家不跌反升

【有線新聞】環球股市波動令不少頂級富豪身家「大縮水」，最大輸家是Tesla行政總裁馬斯克，身家蒸發超過700億美元，失去全球首富寶座，反觀內地兩大科網富豪，馬化騰和馬雲身家都變化不大。

2022年環球股市動盪震散不少超級富豪身家，當中跌得最傷的要數Tesla行政總裁馬斯克。根據《福布斯》實時富豪榜，曾經長期佔據全球首富位置的馬斯克終於要屈居第二，因今年身家蒸發超過700億美元，回落至約1,450億美元，縮水幅度超過三成，首富寶座就被法國頂級奢侈品集團LVMH總裁阿爾諾搶走。令馬斯克身家大縮水的元兇是越跌越深的Tesla股價，全年累跌超過六成，大幅跑輸同期納斯達克指數，市值由歷史高位過萬億美元，倒退至只有三千幾億美元。

至於年內力推「元宇宙」概念的Meta行政總裁朱克伯格同樣身家大走樣，財富縮水超過三成至400多億美元，排名由年初的15位急跌至26位。

反觀中國富豪今年可說力保不失，賣水起家的農夫山泉董事長鍾睒睒繼續是中國首富，今年身家更不跌反升4%，財富超過670億美元，全球排名更跳升兩級至第15位。兩大中國科網創辦人騰訊主席馬化騰及阿里巴巴創辦人馬雲，年內身家亦只有輕微變化，馬化騰身家約360億美元，年內只輕微倒退1%。至於行蹤低調的馬雲財富維持在約230億美元水平，年度變幅不大。