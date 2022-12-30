港股年結兩萬點得而復失　全年波幅過萬點　曾見13年新低

港股在今年最後一個交易日反彈乏力，恒指在兩萬點得而復失。總結2022年，指數累跌3600多點，跌幅15%，連續兩年跌幅雙位數，科指今年更要跌兩成七。

2022年最後一個交易日，港股再度挑戰兩萬點，不過仍未能站穩。恒指承接外圍高開，最多升332點、高見20073點，之後動力逐步減弱，以全日最低位收市，收報19781點、升40點，成交減至870億，北水淨流入20億。

內憂外患夾擊下，恒指全年異常波動，高位25000點以上，低位跌穿15000點，見13年新低，高低波幅過萬點。

到近年底，內地出台一系列刺激經濟政策，並且放寬防疫等因素，令恒指第四季得以錄得近一成半升幅，但總結全年仍然要跌3600多點，連跌三年，跌幅15%、是11年來最差。

過去兩個月已經憧憬很多，終於開關，下一轉如何令投資者對港股更加有信心，一定要靠比較實在的經濟數據。明年仍然難玩，不過港股勢頭會好很多。

雖然內房物管股在年底受惠國策而急彈，不過年內跌幅仍然顯著，碧桂園和碧桂園服務是全年最差藍籌第二和第三位，最重傷是舜宇、跌62%。

至於能夠逆市造好的藍籌，多隻都是復常概念股，金沙穩坐榜首，全年累升四成，銀娛和海底撈都升約三成。