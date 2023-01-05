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廠商：去年第三季內地訂單跌三成　料通關後難有明顯改善

廠商：去年第三季內地訂單跌三成　料通關後難有明顯改善
【有線財經】有調查顯示，本港企業仍受內地疫情困擾，因此要繼續縮減採購及庫存量，有在內地設廠的廠商透露，去年第三季內地訂單大跌三成，預料通關後亦難有明顯改善。
本港私營企業活動收縮幅度放緩，反映私營企業情況的採購經理指數PMI，去年12月報49.6，按月升0.9，但已經連續四個月處於50以下的收縮區間。負責調查的機構指，隨著防疫措施鬆綁，企業自去年八月以來首次增產，整體商業信心亦有回升，但上月出口訂單跌幅是去年全年最高，反映外圍環境及內地疫情對私營企業仍具挑戰，企業要繼續縮減採購及庫存量作應對。
有廠商反映，去年第三季內地訂單需求仍受疫情困擾，預料通關後短期亦難有明顯改善。萬保剛集團主席洪劍峰：「在10、11、12這三個月，(訂單)表現都不是很好，減少了大約30%或以上，內部(內地)服務(業)、消費的問題，始終有疫情在蔓延亦影響公司投資或消費信心，通關後，人員流通及溝通改善了，(訂單)明顯升幅我認為不會太快，始終上半年不穩定因素仍較多，可能要到四月後才會明朗化。」
近期內地疫情升溫，洪劍峰指旗下內地工廠有約兩至三成員工確診，但相信整體風險可控。他指出亦有其他工廠會讓員工提早一周放春節假期，以減低疫情對生產的影響。
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