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總商會料今年本港經濟按年增長3.8% 將重返疫情前水平

【有線財經】總商會預料，今年本港經濟回復增長按年增長3.8%，將回到疫情前的水平，並期望政府在即將公布的財政預算案之中，繼續維持財政寬免措施。

本港與內地逐步通關，而且去年經濟的低基數效應，憧憬今年本港經濟會回復增長。總商會預期去年經濟收縮3.3%，今年可以大幅改善至實質增長3.8%，回復至疫情前水平，當中零售銷售增長一成，但商品出口增長則只有4.5%。香港總商會總裁梁兆基：「通關方面而言，帶動了兩地人流對於本地零售及旅遊業、展覽業，這些會有很大的拉動，所以在消費及零售方面而言，相信會出現較大反彈，亦較早，可能今年第二季，即年中就會出現，外需方面而言，因為始終受制全球經濟狀況，若全球不好香港也很難有很大的反彈。」
經濟活動改善下，總商會料今年通脹率將由1.9%升至3%，失業率則稍為回落到3.3%，不過美國仍處於加息周期，香港息口亦會趨升，加上本地勞動力減少，料今年經濟仍相對不穩定。總商會在去年11月訪問逾300間企業，調查顯示，各有約四成的受訪企業相信營業額較去年持平或增加，反映商界對今年前景看法有所改善，不過有逾六成企業認為仍未能回到疫情前的表現。
香港總商會總裁梁兆基：「因為開放(關口)程度較預期快，因為原先11月時估計，可能是分階段(通關)，現時已差不多算是全面通關，所以深信如果目前同一個調查問所有會員，情緒較11月時一定更樂觀。」總商會亦表示，與財政司司長陳茂波有過數次交流，他們希望在即將公布的財政預算案中，會繼續維持財政寬免措施。
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