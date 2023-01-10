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馬斯克打破史上最多個人財產損失紀錄
i-Cable
2023年01月10日
財金焦點
財經資訊
【有線新聞】Tesla行政總裁馬斯克打破個人財富損失的世界紀錄。
健力士世界紀錄指，根據福布斯推算，自2021年11月以來馬斯克身家已損失1,820億美元，部分統計更指損失高達2,000億美元，遠超2000年時，日本軟銀集團創辦人孫正義損失586億美元紀錄。
數據又顯示，由於Tesla股價持續下挫，截至今年1月，馬斯克的淨資產已跌至1,380億美元，世界首富地位亦被奢侈品集團LVMH行政總裁貝爾納阿爾諾取代。
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