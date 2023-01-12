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廣東省十四屆人大一次會議開幕 將深入推進大灣區發展
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2023年01月12日
灣區直送
財經資訊
灣區直送
【有線財經】為期四日半的廣東省十四屆人大一次會議早上在廣州開幕，省長王偉中發表工作報告，提到去年受多重因素衝擊，經濟發展遇到多年未有的困難挑戰。他特別提到未來五年，會繼續深入推進粵港澳大灣區建設發展，對接香港「北部都會區」發展策略，同時加快推動「港車北上」，打造「軌道上的大灣區」。
臨近農曆新年，不少企業和家庭都會添置年花。陳村花卉世界坐落於佛山市陳村鎮，素有「千年花鄉」美譽。但有商戶表示今年銷情未如理想，目前訂單數量下跌了一半。
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