蘋果CEO庫克今年減薪逾40%

【有線新聞】蘋果行政總裁庫克，今年將減薪逾四成至4,900萬美元。

根據公司提交的監管文件，未來幾年庫克與與公司表現掛鈎的股份獎勵佔薪酬的比例，將由50%升至75%。他去年薪酬超過9,900萬美元，當中300萬的基本年薪及8,300萬的花紅及股票，蘋果指庫克是自己提出減薪以回應投資者關注。