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內地政府擬以「黃金股」方式　入股騰訊、阿里巴巴增控制權

【有線新聞】正當外界以為中央對科網平台的整頓力度似有緩和之際，有傳當局計劃透過入股方式，達至控制科網企業的目標。
英國金融時報報道，中央計劃以「黃金股」方式，入股兩大科網龍頭騰訊及阿里巴巴的子公司。
網信辦設立的國家投資基金，上星期已間接入股阿里巴巴旗下子公司1%股權，以加強控制阿里串流影片及網絡內容的監控，並任命一位新董事，而有關董事的姓名巧合地與網信辦一位中層官員一致。
至於入股騰訊的計劃，報道指細則仍在審議中，預計將涉及旗下一間在內地主要運營的子公司股權。報道又引述接近騰訊消息指，騰訊正尋求深圳政府收購股份，而不是引入北京國家投資基金。
有分析認為隨著這類科網企業壯大，並涉及大量敏感信息，當局依舊會持續監管，而持有「黃金股」亦不是唯一做法。
瑞銀中國互聯網研究主管劉源：「長期監管我們覺得還是會有，中央是通過一些新的法律，通過一些監管部門，自己的解讀，更重視互聯網公司的運營，有可能再結合，剛才講的「黃金股」，我覺得中央像是以多個不同的方式去做監控。」
他認為官方取得「黃金股」後，就可能有權加入公司董事會，以便對公司的運營有更加多的了解。
「黃金股」大多由政府持有，股份通常擁有較多投票權或否決權，在內地被稱為「特殊管理股」，主要應用於私營新聞和內容機構。
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