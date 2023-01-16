返回
按輸入鍵開始搜尋

騰訊「打貪」最新再有48人違規受罰　英媒指阿里積極「造勢」改善形象

騰訊「打貪」最新再有48人違規受罰　英媒指阿里積極「造勢」改善形象
【有線新聞】騰訊重手內部「打貪」，去年合計解僱過百名涉貪員工，最新再有48人違規受罰，人數為歷年單次通報之冠。另一邊廂的阿里巴巴據報四出邀請學者「唱好阿里」，但阿里強烈否認有關報道。
早前以「嚇死人」形容集團貪腐情況的騰訊主席馬化騰，發布最新「打貪」名單。內地證券時報引述報道指，騰訊發布內部郵件指集團有48名員工因涉嫌職務侵佔、非法挪用資金、商業賄賂以及內部管理不當等問題，牴觸集團「高壓線」，全線受到紀律處罰，涉事員工包括基層員工、組長，甚至業務部門副總經理級別等，處罰人數是歷來最多。
去年12月馬化騰曾在員工大會表示內部貪腐問題嚴峻，集團很多業務發展受阻是因為貪腐黑洞太大，令不少業務被掏空。
騰訊表示已將數字化能力引入到反舞弊工作，集團將結合所有營運及供應商數據作為大數據分析，期望及早發現問題，今年會繼續這方面的建設。
騰訊積極內部「打貪」改善管治，對手阿里巴巴就被傳積極「造勢」改善公司形象。英國金融時報報道，阿里持續聘請知名學者做說客，透過發表報告等方式，遊說中央放寬監管以及協助集團恢復聲譽。報道指阿里會以提供資金、數據及採訪機會等方式支持有關研究。
但阿里強烈否認有關報道，指報道有預設前提，指控亦毫無根據，明顯是誤導受眾。
上一條影片 一期一匯 16/1/2023
下一條影片 日本航班｜HK Express取消2月上旬逾30班機　涵蓋東京、大阪、沖繩　即睇航班資料
其他人也在看
港產外科口罩含菌量超標33倍　海關籲馬上停用　涉事零售店經理被捕
2023年01月13日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽　最平$120！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月11日
一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍　大學畢業生曾請槍5次：功課太深
2023年01月10日
觀塘小巴失事撞壆釀十傷　司機撞車後暈倒　乘客掌軚救車：他轉彎後沒減速
2023年01月09日
屯門兩男子跳輕鐵車頂拍片　港鐵已報警
2023年01月10日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2023年01月10日