騰訊「打貪」最新再有48人違規受罰　英媒指阿里積極「造勢」改善形象

【有線新聞】騰訊重手內部「打貪」，去年合計解僱過百名涉貪員工，最新再有48人違規受罰，人數為歷年單次通報之冠。另一邊廂的阿里巴巴據報四出邀請學者「唱好阿里」，但阿里強烈否認有關報道。

早前以「嚇死人」形容集團貪腐情況的騰訊主席馬化騰，發布最新「打貪」名單。內地證券時報引述報道指，騰訊發布內部郵件指集團有48名員工因涉嫌職務侵佔、非法挪用資金、商業賄賂以及內部管理不當等問題，牴觸集團「高壓線」，全線受到紀律處罰，涉事員工包括基層員工、組長，甚至業務部門副總經理級別等，處罰人數是歷來最多。

去年12月馬化騰曾在員工大會表示內部貪腐問題嚴峻，集團很多業務發展受阻是因為貪腐黑洞太大，令不少業務被掏空。

騰訊表示已將數字化能力引入到反舞弊工作，集團將結合所有營運及供應商數據作為大數據分析，期望及早發現問題，今年會繼續這方面的建設。

騰訊積極內部「打貪」改善管治，對手阿里巴巴就被傳積極「造勢」改善公司形象。英國金融時報報道，阿里持續聘請知名學者做說客，透過發表報告等方式，遊說中央放寬監管以及協助集團恢復聲譽。報道指阿里會以提供資金、數據及採訪機會等方式支持有關研究。

但阿里強烈否認有關報道，指報道有預設前提，指控亦毫無根據，明顯是誤導受眾。