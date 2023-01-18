內地《經濟日報》：平台經濟對國家不可或缺

【有線新聞】官媒發文指，平台經濟企業只要能夠改正錯誤，國家會繼續鼓勵健康發展。

內地《經濟日報》發表題為《滴滴再出發綠燈訊號》文章，表示滴滴出行業務的剎車與重啟，反映當初監管介入只因企業違法，重申平台經濟是國家重要部分角色不可或缺。又指有法可依對企業及監管者同樣重要，有助消除市場對監管政策不確定的憂慮。