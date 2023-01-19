本港最新失業率回落至3.5% 為近三年來最低水平

【有線財經】本港逐步放寬防疫限制，營商氣氛逐步改善，就業情況亦持續好轉，失業率跌至近3年低位。

最新報3.5%，連續八個月回落，低於預期的3.6%，就業不足率跌0.1個百分點至1.5%，失業人數減少12700人至12.6萬人。

大部分行業失業率都下跌，跌幅較大的有運輸業及建造業，分別回落0.7及0.5個百分點，零售、住宿及膳食服務跌0.3個百分點至4.7%，其中零售業就跌至4.6%。

有經濟師指本港經濟好轉，以及與內地通關，招聘意欲正逐步上升，今年就業市場會持續改善。

星展香港經濟師謝家曦：「暫時人流正慢慢開始增加，但始終要過農曆年後，才見到一個比較明顯的反彈時，經濟才進一步好轉，到時勞工需求更大，特別是一些消費相關行業。回落至3.3%已經是全民就業，未來可能下跌的速度會放慢一點，我們預期年底回到2.8%，回到疫情前的低位。」

但他指由於要再評估環球經濟潛在風險，尤其是下半年歐美經濟可能轉差，或對本港經濟帶來一定影響，明年失業率未知能否維持穩健。

政府就預計本地經濟活動會有更顯著的恢復，勞工市場在短期內繼續改善，但金融狀況收緊可能抵銷部分正面影響。