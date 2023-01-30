滙豐、恒生檢討員工薪酬　中基層員工加薪幅度或跑贏通脹

【有線新聞】滙豐和恒生據報正檢討今年度薪酬預算，其中基層級別員工加薪幅度，將跑贏通脹。

信報引述消息指，滙豐及恒生的薪酬檢討屬於基層的第6至8級員工，主要來自財富管理及個人銀行業務，今年固定薪酬增幅預算約達3%；至於中層員工加幅會略低，而高層則變動不大。滙豐回應查詢時指，薪酬政策在於吸引、激勵及挽留人才，會根據業務績效、員工表現等因素，並參考市場薪酬水平，制定具競爭力的薪酬方案。