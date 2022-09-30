研究：壓力影響人類體味　狗可聞出差異　或有助訓練「狗狗治療師」

【有線新聞】不少人認為小狗善解人意，最近又多一項科學研究論證，顯示壓力會影響體味，小狗因此知道這個人壓力大。

你開心時牠會擺尾，你不開心牠會靜靜陪你，甚至嘗試「安慰」你，養狗的人可能有過這類體驗，狗是怎樣得知人類情緒？

過去有研究提及，狗可能懂得解讀人的表情或者語氣，今次有另一個新線索，就是人的心情可能真是有「味」可尋。北愛爾蘭貝爾法斯特女王大學有學者找來36名志願者，計算不同程度的數學題，記下他們的壓力指數，再各自用紗布收集呼氣及汗水作為不同壓力的氣味樣本。參與研究的狗隻先接受訓練，如果選中較大壓力的氣味會有食物獎勵，經過數次訓練後，狗隻明白規則，結果在合共7百多次測試中，四隻參與的狗也有九成以上成功率，找到最大壓力的氣味。對於四隻狗來說，36名志願者全部也是陌生人，排除了主人及寵物間有默契的可能性。

學者結論是人在壓力下體味會改變，而狗的嗅覺足以分辨，相信發現有助訓練「狗狗治療師」，更重要的是如果壓力影響氣味，意味其他情緒可能也有獨特的影響，是狗狗窺探人類心情的渠道。